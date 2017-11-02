Сегодняшний день богат на интересные встречи и полезные знакомства — скажем спасибо небесным светилам и отправимся решать профессиональные проблемы. Нас ждет много контактов. Для удачи на любовном фронте одного везения недостаточно. Придется вооружиться новыми нарядами — смену гардероба оценят и Купидон, и поклонники.
Овен
Овны, не бойтесь звездных испытаний — неурядицы сегодня мелкие, а проблемы решаемые. Лучше запланируйте любовные приключения — вечерок вас ожидает веселый и интересный. Главное, не запутаться в романтических сюрпризах и успеть к семейным посиделкам — ваши домочадцы мечтают о вкусном и сладком ужине.
Телец
Тельцы, сегодняшний день хорош для творческих ребят — у вас есть неплохой шанс блеснуть талантами и заинтересовать влиятельных людей. Вечер желательно провести рядом с близкими друзьями — товарищи готовятся к серьезной беседе о будущем. Не волнуйтесь, нудных речей не ожидается, и разговор плавно перейдет в веселую тусовку.
Близнецы
Близнецы, учитесь вести диалог, и особенное внимание уделите скандальным коллегам — сегодня даже они нуждаются в чуткости и понимании. Семейные вопросы решаются, словно по волшебству — скажите спасибо доброму домовому. А вот для улучшения отношений с поклонниками чудеса не пригодятся — придется проявить фантазию.
Рак
Раки, сегодня вы можете блеснуть своей эрудицией в решении профессиональных проблем — даже начальник останется довольным. А завистники к вам и близко не подойдут и будут вредить вашим конкурентам. Вечер хорош для семейного шопинга — денежки мечтают остаться в магазине, главное, не потратить их на всякую ерунду.
Лев
Львы, лень, конечно, не порок, но сегодня она вам противопоказана — соберитесь и постарайтесь разрешить все проблемы в первой половине дня. На вечер гороскоп припас несколько сюрпризов — вас ждут приятные перемены в сфере любовных взаимоотношений. Не сердите фортуну и не торопите события — подарков хватит на всех.
Дева
Девы, будьте бдительны и не доверяйте красивым речам деловых партнеров — торопиться вам сегодня некуда, да и чтение мелкого шрифта много времени не займет. После обеда постарайтесь выкроить несколько часов для общения с младшими членами семьи, главное, чтобы веселая игра не превратилась в нудную воспитательную беседу.
Весы
Весы, старайтесь действовать по общепринятым правилам — это, конечно, скучно, зато безопасно для репутации. А повеселиться и отдохнуть вам удастся вечером — сегодня к вашим услугам и беззаботный Амур, и романтичные поклонники. Не пропустите семейную прогулку, дождик со снегом — не причина для отказа.
Скорпион
Скорпионы, сегодня вы можете проявить себя в любой деятельности, особенное везение звезды обещают в сфере творчества. Ваши идеи заслуживают воплощения — не скромничайте, ведь давно пора обзавестись влиятельными покровителями. В делах любовных неожиданное затишье, но будьте начеку — поклонники создания непредсказуемые.
Стрелец
Стрельцы, сегодняшний день будет неплохим и интересным. Звезды советуют больше времени уделять личной жизни, а профессиональные проблемы с радостью решат заботливые коллеги. В финансовых вопросах все складывается удачно — наконец-то вы можете отправиться по магазинам вместе с любимыми родственниками.
Козерог
Козероги, гороскоп сулит незапланированные расходы, но не паникуйте — в финансовой сфере сегодня все нормально, и траты будут почти незаметными. От рискованных сделок желательно воздержаться — авантюры не ваш конек. А вот риск на любовном фронте приветствуется — поклонники обожают, когда вы действуете не по правилам.
Водолей
Водолеи, сегодняшний день можно назвать временем шумных посиделок и веселых развлечений. Конечно, от важной работы вас тоже никто не освободит — звезды уверены, что вы успеете решить профессиональные проблемы до обеда. А дальше начинается самое интересное — друзья вот-вот включат фантазию и удивят вас сюрпризами.
Рыбы
Рыбы, кто-то ходит на службу, как на веселый праздник, а вот про вас сегодня такого не скажешь — то дела не нравятся, то босс раздражает, то коллеги выводят из себя. Звезды советуют успокоиться — проблемы решаемы, главное, позитивный настрой. На любовном фронте нынче здорово — готовьтесь к встречам и романтическим тусовкам.
Источник: astro7.ru