В одном из кафе Муналинского района житель Уральска в ходе ссоры нанес ножевые ранения двум молодым людямсообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Инцидент произошел вечером 28 октября. Житель Уральска в ходе конфликта нанес ножевые ранения двум мужчинамВ два часа ночи потерпевших госпитализировали в приемный покой областной больницы. Со слов врачей отделения хирургии, пострадавшим проведены операции на поврежденные внутренние органы. - Один из потерпевших, 37-летний житель Каракалпакстана, получил ранение в грудь и живот. Второй пострадавший 44 лет получил ранение верхнего полюса левой почки. В экстренном порядке пациенты были прооперированы. Сейчас состояние больных оценивается как средней тяжести, - рассказали врачи. По информации пресс-службы ДВД Мангистауской области, подозреваемый задержан по горячим следам. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания Актау. Факт зарегистрирован в единый реестр досудебных расследований. Проводится досудебное расследование по статье 293 части 3 УК РК - "Хулиганство", - сообщили в ведомстве. По словам полицейских, подозреваемому в случае доказательства его вины грозит от трех до семи лет тюрьмы. Регина ЯСНАЯ