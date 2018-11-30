Иллюстративное фото из архива "МГ" За соблюдением норм будут следить в управлении по инспекции труда. На брифинге в региональной службе коммуникаций отметили, что в этом году ими были проведены опросы госслужащих, в которых приняли участие более двух тысяч человек. 24% опрошенных отметили, что они вынуждены задерживаться на работе по указанию руководства. В управлении образования эта цифра составила 66% и 48% в аппарате акима Сырымского района. - По результатам профилактических проверок, которые мы провели совместно с общественными объединениями, в 9 государственных органах были выявлены факты нахождения 33 госслужащих на своих рабочих местах по окончанию рабочего времени без соответствующего приказа и привлечении к сверхурочной работе, - сообщил руководитель департамента по делам государственной службы и противодействию коррупции ЗКО Болат Исаков. Факты переработок стали предметом обсуждения на заседаниях советов по этике. В департаменте по делам госслужбы и противодействия коррупции сообщили, что рекомендации по необходимости строгого соблюдения регламента направлены во все госструктуры. За соблюдением требований будут следить трудовые инспекторы. - В первый раз будет предупреждение. Если в течение года нарушение повторится, то руководитель госоргана будет привлечен к административной ответственности. Штраф составляет от 40 до 120 МРП. Если же сверхурочная работа не будет оплачена, то будут применяться две статьи Кодекса об административных правонарушениях. Привлечение к сверхурочным работам допускается только с письменного согласия работника. Общая продолжительность сверхурочных работ не должна превышать 12 часов в месяц и 120 часов в год, - отметил руководитель управления по инспекции труда по ЗКО Азамат Айтуев. Результатом проводимой работы назвали создание новой организационной культуры госаппарата.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.