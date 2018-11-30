w8qgUIiXKR8 - Это очень серьёзный вопрос, он напрямую касается здоровья нации, и поэтому государству очень важно принять компетентное и взвешенное решение, – заявил Даурен Абаев. Он уточнил, что с предложением о легализации абортов с 16 лет без разрешения родителей к Министерству здравоохранения РК обратился Фонд ООН в области народонаселения. А уже Минздрав вынес этот вопрос на обсуждение общественности. - Без учёта мнения граждан данная норма принята не будет. Само министерство готово к цивилизованному диалогу и в ближайшее время представит все плюсы и минусы этой инициативы, – сказал Даурен Абаев. Министр информации и коммуникаций РК напомнил, что в Казахстане молодые граждане до 18 лет не могут получать медпомощь без согласия родителей. - Речь идёт не только об абортах, а обо всех видах медуслуг – прививках, операциях, обследованиях. В то же время подростки уже с 15 лет могут получать среднее профессиональное образование, в том числе и проживая вдали от родителей. Они имеют право на заключение трудовых договоров, могут распоряжаться заработком и вкладами, несут уголовную ответственность, с 16 лет при определённых обстоятельствах могут вступать в брак и воспитывать детей, – говорит Даурен Абаев. Министр привёл данные исследования ЮНИСЕФ, которое было проведено в 2016 году в Казахстане и ряде стран Восточной Европы. 70% подростков указали, что нуждаются в самостоятельном получении медицинских услуг. - Было бы просто неправильно взять и закрыть глаза на наличие в нашей стране такой проблемы. В ситуации, когда в силу незрелости ребёнок остаётся один на один с такими проблемами, ему важно получить консультацию, врачебную помощь от специалистов, – отметил Даурен Абаев. Он подчеркнул, что в большинстве стран Европы аборты без разрешения родителей проводятся с 16 лет, в России – с 15 лет, в Австрии, Грузии и Украине – с 14 лет. Министр напомнил, что Казахстан много лет является одним из лидеров по суицидам среди подростков и ранняя беременность одна из причин этого. Другая проблема – это криминальные аборты, которые проводят неквалифицированные специалисты. - Предлагаемая норма позволит девушкам самостоятельно и под контролем государства идти в медучреждения, при этом ответственность за здоровье пациентки будут нести медработники, – подчеркнул Даурен Абаев. Он ещё раз отметил, что в этом вопросе важно правильно организовать диалог общества, экспертов и государства без эмоций, взвесив все за и против, и прийти к общему знаменателю. Делать аборты девушкам с 16 лет без согласия их родителей предложили в Казахстане. Такую идею на заседании социального совета при партии "Нур отан" в Мажилисе выдвинула вице-министр здравоохранения РК Лязат Актаева. В Минздраве РК отметили, что аборт с 16 лет без разрешения родителей не противоречит международным нормам. В Фонде ООН заявили, что неправильно, что подростки имеют право на секс без разрешения родителей, но не могут обратиться за медпомощью. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.