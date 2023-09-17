По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, 14 сентября во время проверки гостиницы установлены шесть граждан Индии и трое гражданин Республики Пакистан. Стражи порядка установили, что у двух граждан Индии истекли сроки пребывания, в связи с этим они были привлечены к административной ответственности по статье 517 КоАП РК "Нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательство РК в области миграции населения, выразившееся в уклонение от выезда после истечения установленного срока".

При проверке трех граждан Республики Пакистан, установлено, что сведения о въезде в Казахстан отсутствуют. В отношении них начаты досудебные расследования по статье 392 УК РК "Умышленное незаконное пересечение Государственной границы Республики Казахстан".