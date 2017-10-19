Клиника «Dent–Lux» расположена по адресу: г.Уральск, ул. Ихсанова, д. 52. Запись на прием по телефонам: 54–77–07, 98–13–11, 54–82–85 Регламент работы: с понедельника по пятницу с 8 до 20 часов, в субботу с 9 до 16 часов.

Необратимая потеря зубов чревата изменением черт лица, нарушением функции жевания, а затем и неблагоприятным воздействием на пищеварительную систему человека. К счастью, современная стоматология предлагает верное решение проблемы – имплантацию зубов. Где можно качественно в Уральске установить имплантаты, выясняли журналисты. Поиски привели нас в одну из самых известных и уважаемых стоматологических клиник в Казахстане – Dent–Lux. Имплантацию зубов здесь научились выполнять с ювелирной точностью и аккуратностью. Один из лучшихрассказал и показал нам, как происходит имплантация. – Зачастую люди думают, что импланты разрушают кость, и нашей первой задачей считается подробное разъяснение пациентам, что это в точности наоборот, – говорит Севастьян Сергеевич. – Именно импланы предотвращают убывание костной ткани и дают возможность человеку жить полноценной жизнью. Не секрет, что человек, у которого нет одного или нескольких зубов, старается меньше улыбаться, а также не может есть твердую пищу, что со временем отражается на его психологическом и физиологическом здоровье. Как пояснил врач, современные импланты довольно быстро приживаются в организме человека. – Мы используем только качественные винтовые импланты, изготовленные из титана, – поясняет врач. – Это очень прочный и абсолютно не аллергенный материал, поэтому не стоит бояться каких–либо аллергических реакций организма. Суть установки импланта довольно проста, его внедряют в костную ткань, и впоследствии он будет выполнять роль опоры для таких ортопедических конструкций, как протезы и коронки. Как говорит специалист, вживление импланта – процесс недолгий, гораздо больше времени уходит на подготовку. – Это абсолютно безболезненная процедура, которая проходит под местной анестезией и в среднем занимает около 30 минут, – рассказывает Севастьян Шестаков. – Перед тем, как провести дентальную имплантацию, пациент приходит на консультацию к хирургу–имплантологу с панорамным снимком ротовой полости, с которым оговаривает все нюансы, а также назначают дату установки импланта. – Благодаря имплантам, человек получает красивые, идеальные зубы, внешне практически ничем не отличающиеся от настоящих. Имплант – это очень удобно, человеку не нужно будет снимать, а потом устанавливать искусственную челюсть, установка имплантов не требует подпиливания расположенных по соседству здоровых зубов. Современные импланты очень прочные и долговечные, срок службы составляет более 10 лет. Устанавливая импланты, вы заботитесь о качестве своей жизни. Доверьте свое здоровье профессионалам, приходите в клинику «Dent–Lux» и будьте здоровы, – пожелал Севастьян Шестаков. По многочисленным просьбам пациентов 20 и 21 октября Шестаков Севастьян Сергеевич будет вести прием в клинике «Dent–Lux» в Уральске.Лицензия серия АА–4 № 0097919 от 19.04.2015г. выдана Управлением экономики и бюджетного планирования г. Алматы. Новости Компаний.