28-летнюю Айслу ЖАЛГАСБАЕВУ ровно неделю назад положили в реанимационное отделение одной из алматинских клиник, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Об этом рассказала подруга семьи Замзагуль БЕКУТРГАНОВА. - Айслу уже почти неделю лежит в реанимации, к ней пока никого не пускают, даже маму. Она под полным контролем врачей, часть лекарств предоставляет клиника, часть мы покупаем на собранные средства, - рассказала Замзагуль БЕКУТРГАНОВА. По словам очень близкой подруги семьи, в настоящий момент сбор денег закрыт, общая сумма собранных денег неравнодушными людьми составила около 1 миллиона 200 тысяч тенге. Средства расходуются на лекарство и пребывание в клинике. Напомним, что с марта 28-летняя Айслу ЖАЛГАСБАЕВА  находилась на лечении в Атырауском областном туберкулезном диспансере. Ее состояние врачи оценивали как тяжелое. Девушка разговаривала с трудом и  практически не могла самостоятельно двигаться. За полгода юная красавица буквально высохла до неузнаваемости. По словам родных больной, на местном уровне врачи помочь девушке уже не могли. В сентябре начался сбор денег на поездку и реабилитацию девушки в одну из клиник. Камилла МАЛИК  