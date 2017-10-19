Всего в 2017 году было организовано 7 ярмарок вакансий. По словам заместителя руководителя отдела занятости и соцпрограмм Кырмызы АЙТКАЛИЕВОЙ, данная ярмарка является расширенной и проводится для всех категорий граждан, в том числе для людей с ограниченными возможностями. - Здесь присутствуют 48 работодателей. Даже были поданы заявки на участие из районов области. Всего представлено 868 свободных рабочих мест, - пояснила Кырмызы АЙТКАЛИЕВА. - Вакансии есть разных направлений, начиная от техперсонала, дворников и гардеробщиков и заканчивая учителями, врачами, инженерами и прочими профессиями. За 9 месяцев к нам обратились 172 человека с ограниченными возможностями и 142 были устроены на работу и отправлены на обучение. Как рассказала жительница города Марьям ИМАНОВА, на ярмарки вакансий она ходит всегда. - Я работаю, но всегда хожу на ярмарки в поисках лучшей работы. Пока ничего подходящего не нашла. По образованию я учитель и работала в школе в Зеленовском районе. Потом переехала в город и устроиться на хорошую работу пока не могу, - рассказала женщина. - Сегодня мне предложили поехать обратно в поселок на работу. Всего в центр занятости населения обратились 7978 человек, из них 3012 человек были признаны безработными. На постоянную работу в этом году были трудоустроены 2327 человек. Раннее в Уральске прошла ярмарка вакансий для молодых специалистов. Как сообщил руководитель управления по вопросам молодежной политики ЗКО Аян САКОШЕВ, работодатели предложили уже более 1500 вакансий. - В этом году в ЗКО 7478 выпускников закончили высшие учебные заведения. Из них 2152 - педагоги, 401 специалист в сфере сельского хозяйства и 2156 - представители технических профессий, - отметил Аян САКОШЕВ. - Количество безработной молодежи на 1 июля 2017 года составляет 787 человек. Между тем, с начала года в области было трудоустроено 2410 человек, 723 из них направлены на общественные работы. По программе "С дипломом в село" в поселки отправились 364 молодых специалиста, которым было выдано подъемное пособие в размере 175,3 млн тенге.