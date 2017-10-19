Здесь обсуждают тренды, учатся новым навыкам и реализуют свои идеи, находят наставников, единомышленников, коллег и друзей. В ПРОГРАММЕ: общественные инициативы и развитие города, информация и критическое мышление, ответственный бизнес, современное искусство. Регистрация: zhascamp.kz, участие бесплатно. ПРОЕЗДНЫЕ ГРАНТЫ Проездной грант – это оплата проезда на поезде на 50% (в одну сторону) и проживание в городе проведения ZhasCamp на время конференции. В каждом городе проведения конференции доступно 30 проездных грантов для участников из других городов. Подать заявку на проездной грант можно в несколько городов одновременно. Если вы нуждаетесь в оплате проезда и проживания, кликните, пожалуйста, кнопку Регистрация и перейдите к форме Проездной грант на сайте zhascamp.kz. Также конференция запускает несколько новых программ. ТРЕНИНГИ «PROJECTS MANAGEMENT» Тренинги ZhasCamp – это углубленное изучение методологии и практик реализации социальных проектов, которому посвящается от 4 до 8 часов во второй день конференции. Опытные тренеры научат, как сформулировать идею и оформить ее в проектное предложение, найти финансирование для своих инициатив, собрать команду и мотивировать ее, как взаимодействовать с партнерами и как в целом управлять общественным проектом. Для участия в тренингах необходимо пройти отдельную регистрацию: кликните, пожалуйста, кнопку Регистрация и перейдите к форме Тренинг «Projects management». В каждом городе на тренинг «Projects management» доступно 30 бесплатных мест. Кроме того, доступно 20 мест на платной основе: стоимость участия – 5 000 тенге. * Кроме «Projects management» в программе ZhasCamp запланированы тренинги на другие темы, следите за нашими анонсами. КОНКУРС «PROJECTS MARKET» Это грантовый конкурс для общественных проектов, который будет объявлен после ZhasCamp 2017. Подать заявку на получение гранта для реализации своего проекта могут участники тренингов Projects Management, а также участники ZhasCamp 2017 года. ZHASCAMP FELLOWSHIP Это программа поддержки выпускников сети ZhasCamp разных лет и полезные сервисы для них: грантовые конкурсы, обучение и стажировки в различных организациях Казахстана и за рубежом. Организатор события: Молодежная информационная служба Казахстана. Генеральный партнер: Фонд Сорос-Казахстан. Партнер: Фонд им. Фридриха Эберта в Казахстане. Время проведения: 21-22 октября Контакты: [email protected], Vkontakte, Facebook, Instagram Телефон: 8-705-675-25-03