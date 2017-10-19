Уголовное дело возбуждено по факту несчастного случая, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, уголовное дело заведено по статье 156 ч. 2 УК РК "Нарушение правил охраны труда". Напомним, 17 октября в 12.40 в микрорайоне Астана при проведении строительно-монтажных работ с крыши второго этажа на железные прутья забора упал мужчина. Позже его прооперировали в городской многопрофильной больнице.  