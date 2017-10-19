В деревне "Маленькая страна" особенных детей будут лечить абсолютно бесплатно, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". На сегодняшний день практически  завершено строительство корпуса здания будущей конюшни, рассчитанной на 10 лошадей. По словам автора проекта, руководителя общественного объединения "Атырау. Маленькая страна" Ерлана КУМИСКАЛИЕВА, строительство объекта ведется на 5 га земли недалеко от пригородного поселка Аксай. На просьбу волонтера принять участие в строительстве центра иппотерапии и помочь в приобретении стройматериалов откликнулось немало добрых людей. - Одна алматинская компания помогла приобрести строительные материалы для ограждения по всему периметру территории. Вышла приличная сумма - около 2 миллионов тенге. Бизнесмен из Индии, который уже давно живет в Атырау, предоставил рабочих для того, чтобы смонтировать ограждение. Один из предпринимателей приобрел лошадей у конезавода, расположенного в г.Уфа. Мы очень благодарны КГП "Атырау Су Арнасы", которое за свой счет провело воду в наш будущий центр. Предприниматель из Индерского района достраивает конюшню, - рассказал Ерлан КУМИСКАЛИЕВ. По словам автора проекта, в числе спонсоров были и те, кто помог с оформлением документации. Но самую большую благодарность Ерлан КУМИСКАЛИЕВ выражает жителям Атырау, которые помогли собрать небольшую сумму на строительство деревни, а также помогали со стройматериалами, участвовали в установке ограждения. Газифицирован новый центр будет также за счет средств одного из предпринимателей, электричество пообещала провести компания-монополист. - Но нам все равно необходимы спонсоры для строительства дополнительных зданий - открытого манежа, где специалисты непосредственно смогут заниматься с детьми ипотерапией, офисных помещений, где будут проходить различные занятия, - признался Ерлан КУМИСКАЛИЕВ. Сегодня в общественном объединении уже есть два сертифицированных тренера по иппотерапии, которые обучались в Грузии. Ведь именно эта страна первая в мире признала лечение лошадьми как отдельную отрасль медицины. Сегодня врачей-ипотерапевтов  выпускают все грузинские медакадемии и мединституты. Планируется, что в деревне "Маленькая страна" первое время также будут работать специалисты из Грузии, которые направяи работу центра в нужное русло, выработают методику лечения. Все занятия с особенными детьми будут проходить абсолютно бесплатно. Камилла МАЛИК Фото предоставлено Ерланом КУМИСКАЛИЕВЫМ  