На сегодняшний день практически завершено строительство корпуса здания будущей конюшни, рассчитанной на 10 лошадей. По словам автора проекта, руководителя общественного объединения "Атырау. Маленькая страна" Ерлана КУМИСКАЛИЕВА, строительство объекта ведется на 5 га земли недалеко от пригородного поселка Аксай. На просьбу волонтера принять участие в строительстве центра иппотерапии и помочь в приобретении стройматериалов откликнулось немало добрых людей. - Одна алматинская компания помогла приобрести строительные материалы для ограждения по всему периметру территории. Вышла приличная сумма - около 2 миллионов тенге. Бизнесмен из Индии, который уже давно живет в Атырау, предоставил рабочих для того, чтобы смонтировать ограждение. Один из предпринимателей приобрел лошадей у конезавода, расположенного в г.Уфа. Мы очень благодарны КГП "Атырау Су Арнасы", которое за свой счет провело воду в наш будущий центр. Предприниматель из Индерского района достраивает конюшню, - рассказал Ерлан КУМИСКАЛИЕВ. По словам автора проекта, в числе спонсоров были и те, кто помог с оформлением документации. Но самую большую благодарность Ерлан КУМИСКАЛИЕВ выражает жителям Атырау, которые помогли собрать небольшую сумму на строительство деревни, а также помогали со стройматериалами, участвовали в установке ограждения. Газифицирован новый центр будет также за счет средств одного из предпринимателей, электричество пообещала провести компания-монополист. - Но нам все равно необходимы спонсоры для строительства дополнительных зданий - открытого манежа, где специалисты непосредственно смогут заниматься с детьми ипотерапией, офисных помещений, где будут проходить различные занятия, - признался Ерлан КУМИСКАЛИЕВ. Сегодня в общественном объединении уже есть два сертифицированных тренера по иппотерапии, которые обучались в Грузии. Ведь именно эта страна первая в мире признала лечение лошадьми как отдельную отрасль медицины. Сегодня врачей-ипотерапевтов выпускают все грузинские медакадемии и мединституты. Планируется, что в деревне "Маленькая страна" первое время также будут работать специалисты из Грузии, которые направяи работу центра в нужное русло, выработают методику лечения. Все занятия с особенными детьми будут проходить абсолютно бесплатно.