Дело в отношении актюбинца, который вырезал на груди имя следователя, направлено в суд, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на руководителя аппарата прокуратуры Актюбинской области Жасулана Даулембаева. Фото с сайта Times.kz Он отметил, что следствие не доказало наличие ножа у Бауыржана Унерзака при драке, поэтому ему предъявлено лишь обвинение в хулиганстве в группе лиц. - Уголовное дело в отношении Бауыржана Онерзака направлено в суд по части 2 статьи 293 УК РК, предусматривающей ответственность за хулиганство, совершенное группой лиц. Постановление о квалификации действий подозреваемого по части 3 статьи 293 УК РК прокуратурой Актобе отменено, поскольку она не подтверждена совокупностью доказательств, - сказал Даулембаев. Он также сообщил, что по нарушениям, допущенным при расследовании, внесено представление об устранении нарушений законности. - Дело в отношении остальных участников преступления выделено в отдельное производство, они объявлены в розыск, - отметил прокурор. Напомним, 28 августа подозреваемый Бауыржан УНЕРЗАК, находясь в следственном изоляторе Актобе, объявил голодовку и вырезал на груди имя следователя в знак своей невиновности. Родственники Бауыржана сообщили, что 25 июня в центре Актобе у ночного клуба «Strike» произошла драка. При этом у некоторых участников в руках появились ножи. Бауыржан Унерзак был в этом ночном клубе и пытался разнять драку. Однако спустя несколько дней его арестовали в качестве подозреваемого.