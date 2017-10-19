Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал начальник второго управления прокуратуры ЗКО Азамат САТБАЕВ, в зимнее время ожидается всплеск преступности именно в дачных массивах. - Наиболее похищаемыми предметами являются сотовые телефоныскот, а также квартирные кражи. В результате принятых мер нам удалось снизить темпы роста краж на 6%, а в текущем году снижать ее ежемесячно. В итоге на сегодняшний день количество краж снизилось с 6 172 до 5 366 фактов, в том числе кражи с автотранспортных средств на 57%, скота на 27%, сотовых телефонов на 18% и квартирных краж на 7%, - сообщил Азамат САТБАЕВ. Также Азамат САТБАЕВ отметил, что до конца года в дачных массивах Уральска начнет патрулирование конная полиция, которая предотвратит преступность пригороде. Напомним, взвод конной полиции предложил создать бывший начальник ДВД ЗКО Махамбет АБИСАТОВ в 2016 году.