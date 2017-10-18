На эксгумации тела погибшей при родах 25-летней Анаргуль МАЙЛЫБАЕВОЙ настаивают мать, супруг и родная сестра девушки, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Родные погибшей роженицы обратились к генеральному прокурору РК в социальной сети "Фейсбук". Они обвиняют врачей областного перинатального центра Атырау в смерти Анаргуль, которая скончалась 5 июля при родах.
- Из-за халатного отношения врачей Атырауского областного родильного дома, а также невыполнения ими профессиональных обязанностей, повлекших смерть человека, пятеро ни в чем неповинных детей остались без матери, а близнецы без материнского молока.
Главный врач «развела» это уголовное дело. Независимые эксперты и государственные эксперты, которые вроде бы находятся в разных регионах Казахстана, но они перепечатали заключение друг у друга слово в слово, и это сделали с подачи главного врача Ахметовой. Эксперты в экспертизе написали, что смерть Майлыбаевой Анаргуль при беременности и при родах нельзя было предотвратить, но тогда получается врачи, начиная с поликлиники и заканчивая реанимацией, знали об этом риске и не приняли ничего чтобы помочь нашей дочери! - написали родные на странице погибшей Анаргуль МАЙЛЫБАЕВОЙ.
По словам родных погибшей девушки, старший сын ходит во 2 класс, второй сын учится в классе предшкольной подготовки, средней дочке 3 года, а двойняшками, которым уже по 3 месяца, занимается бабушка, которой уже 60 с лишним лет.
- Наша девочка мучилась с вечера и до 6 утра, плакала, звонила нам и подруге и умоляла ей помочь. Говорила, что за ней никто не смотрит, операцию не делают, а у нее очень болит живот. А нас после операции не пустили, нас не слушали, говорили, что всё под присмотром, спокойно взяли передачу и закрыли дверь! А наша дочь тем временем там умирала, - пишут родные.
10 октября этого года родственники Анаргуль МАЙЛЫБАЕВОЙ были на личном приеме у прокурора Атырауской области Ерната СЫБАНКУЛОВА,
который после этого взял уголовное дело под личный контроль. В настоящее время незаконно прекращенное уголовное дело в отношении медработников Атырауского областного родильного дома отменено.
- Незаконно дело прекратил следователь ДВД Атырауской области Даян ДАУМОВ, а процессуальный прокурор г.Атырау Лаура АСАНОВА поддержала прекращение. Следователь Даумов вел дело спустя рукава, как будто речь шла не о жизни человека, а о царапине. 7 июля 2017 г. мы написали заявление в ДВД Атырауской области и в заявлении указали, чтобы истребовали запись с камер видеонаблюдения Атырауского областного родильного дома, но Даумов этого не сделал, не изъял записи с камер видеонаблюдения, а лишь спустя какое-то время в материалы дела приобщает письмо роддома без исходящего (номера прим. автора) и даты о том, что жесткий диск в нерабочем состоянии. При этом он еще в разговорах говорил: "Зачем записи" и защищал этих врачей, споря горячо со мной, прикрывая все доказательства, которые нужно было привлечь в дело, и закрывался купленной экспертизой. Он не подшил в дело журнал, амбулаторную карту, обменную карту нашей умершей дочери, всячески уничтожал все доказательства, которые доказывали вину медработников. Не приложил в дело даже фото трупа, - рассказывает мама Анаргуль.
Как сообщили родственникам погибшей, в отношении следователя Даумова будет возбуждено дисциплинарное производство,
- Но и мы не остановимся, будем требовать эксгумацию, хотя это очень больно для нас! У нас душа разрывается на куски! Но для восторжествования справедливости мы пойдём на это! Мы требуем эксгумацию! Мы даже привлечем независимых экспертов из России, которые не знают этих врачей, следователей, прокуроров, экспертов, то есть не заинтересованы! - говорит мама Анаргуль.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Атырауской области, дело погибшей роженицы Анаргуль МАЙЛЫБАЕВОЙ взято под личный контроль прокурора Ерната СЫБАНКУЛОВА и направлено на дальнейшее расследование.
Напомним
, что несчастный случай произошел 5 июля в областном родильном доме. Девушка считалась повторнородящей и состояла на учете в 4-ой городской поликлинике. По факту смерти 25-летней роженицы, произошедшей в областном роддоме 5 июля, на основании заявления пострадавшей стороны от 8 июля текущего года возбуждено уголовное дело по статье 317 ч.3 УК РК "Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским работником, повлекший по неосторожности смерть человека".
