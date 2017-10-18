- Из-за халатного отношения врачей Атырауского областного родильного дома, а также невыполнения ими профессиональных обязанностей, повлекших смерть человека, пятеро ни в чем неповинных детей остались без матери, а близнецы без материнского молока.

По словам родных погибшей девушки, старший сын ходит во 2 класс, второй сын учится в классе предшкольной подготовки, средней дочке 3 года, а двойняшками, которым уже по 3 месяца, занимается бабушка, которой уже 60 с лишним лет.

10 октября этого года родственники Анаргуль МАЙЛЫБАЕВОЙ были на личном приеме у прокурора Атырауской области Ерната СЫБАНКУЛОВА,

- Незаконно дело прекратил следователь ДВД Атырауской области Даян ДАУМОВ, а процессуальный прокурор г.Атырау Лаура АСАНОВА поддержала прекращение. Следователь Даумов вел дело спустя рукава, как будто речь шла не о жизни человека, а о царапине. 7 июля 2017 г. мы написали заявление в ДВД Атырауской области и в заявлении указали, чтобы истребовали запись с камер видеонаблюдения Атырауского областного родильного дома, но Даумов этого не сделал, не изъял записи с камер видеонаблюдения, а лишь спустя какое-то время в материалы дела приобщает письмо роддома без исходящего (номера прим. автора) и даты о том, что жесткий диск в нерабочем состоянии. При этом он еще в разговорах говорил: "Зачем записи" и защищал этих врачей, споря горячо со мной, прикрывая все доказательства, которые нужно было привлечь в дело, и закрывался купленной экспертизой. Он не подшил в дело журнал, амбулаторную карту, обменную карту нашей умершей дочери, всячески уничтожал все доказательства, которые доказывали вину медработников. Не приложил в дело даже фото трупа, - рассказывает мама Анаргуль.

Как сообщили родственникам погибшей, в отношении следователя Даумова будет возбуждено дисциплинарное производство,

- Но и мы не остановимся, будем требовать эксгумацию, хотя это очень больно для нас! У нас душа разрывается на куски! Но для восторжествования справедливости мы пойдём на это! Мы требуем эксгумацию! Мы даже привлечем независимых экспертов из России, которые не знают этих врачей, следователей, прокуроров, экспертов, то есть не заинтересованы! - говорит мама Анаргуль.