Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе прокуратуры ЗКО рассказали, что участники Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица, а также инвалиды не являются плательщиками земельного и имущественного налога. - Более четырем тысячам человек, не являющимся налогоплательщиками, пришлось необоснованно заплатить налоги на общую сумму 5 миллионов тенге в 2016 году, а также за данной категорией граждан незаконно числится задолженность в размере 4 миллионов тенге, - отметили в прокуратуре ЗКО. Прокуратурой области внесено представление об устранении нарушений законности в департамент государственных доходов об аннулировании начисленной задолженности в отношении указанной категории лиц.