Ключи от инватакси вручил председатель благотворительного фонда "Асыл Мирас" Алмаз ШАРМАН. Как рассказал Алмаз ШАРМАН, в настоящее время он является президентом академии профилактической медицины Казахстана и соучредителем сети клиник HealthCity. Им был создан веб-портал www.zdrav.kz, посвящённый здоровому поведению, качестве жизни и долголетии. - Мы уже третий год тесно сотрудничаем с ОО «Байтерек». Так, в 2015 году обслуживалось 25 бенефициаров, то в 2017 году услугополучателей увеличилось до 60 детей. Общий охват - более 700 человек в год. Так же ведётся большая работа в области развития инклюзивного образования в регионе, - пояснил Алмаз ШАРМАН. - Для детей с ограниченными возможностями необходим свой транспорт, поэтому мы сегодня вручаем ключи председателю НПО Мерует САНКАЕВОЙ. Стоит отметить, что в настоящий момент в ЗКО насчитывается 24 201 инвалид. Из них детей, имеющих статус инвалида - 2 545 и 329 детей имеют тяжелые патологии в развитии. В области 326 детей с диагнозом ДЦП, 128 с аутизмом, с синдромом Дауна -82, микроцефалией и фенилкетонурией.