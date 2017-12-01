Автопробег был организован родителями и учениками Назарбаев интеллектуальной школы. Два десятка белых внедорожников для участия в акции были выбраны не случайно. В настоящее время в Казахстане действуют 20 интеллектуальных школ имени первого президента РК. - Данная акция уже является традицей и проходит третьий раз подряд, - рассказал директор НИШ г.Атырау Айдарбек АЙТБУКЕШЕВ. За рулем автомобилей находились родители учеников НИШ, пассажирами стали выпускники, завершающие 12-летнее обучение в школе. Всего в НИШ г. Атырау обучается 700 школьников. NFrBDCbtGww