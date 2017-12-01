Улицы Даулеткерея, Касыма Аманжолова и Мажита Жунисова расположены в районе остановки Кирова. Тамара БОЛЬШИНСКАЯ отмечает, что их мучения начались в 2005 году. - Нам провели воду, но почему-то канализацию забыли. Мы вынуждены выливать ведра с помоями на улицу. Невозможно сделать баню, душ, подключить стиральную машинку. К тому же у нас дворы маленькие и септик оборудовать там проблематично. Мы обращались в ТОО «Батыс Су Арнасы», городской отдел ЖКХ, к депутатам, в городской акимат. Все знают о наших проблемах, но ничем не помогают, - говорит женщина. В ТОО «Батыс Су Арнасы» подчеркнули, что к ним обращались жители указанных улиц насчет канализации. - Если бы там было метр-два трубы положить, мы давно бы сделали. Но там нужно проводить канализацию с соседней улицы. У нас нет таких средств. Пусть люди обращаются в акимат, - заявил директор ТОО «Батыс Су Арнасы» Есенжан ШУНАЕВ. В городском отделе жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции заявили, что нужны технические условия. - Люди должны получить технические условия на подведение канализации в ТОО «Батыс Су Арнасы». Для этого им нужно обратиться в ПТО предприятия, - сказал главный специалист ЖКХ Асхат ШАДЬЯРОВ.