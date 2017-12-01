Сегодня, 1 декабря, прошел первый день ярмарки местных сельхозтоваропроизводителей. По словам организаторов, в праздничный день было реализовано 22 тонны плодово-овощной, мясо-молочной, рыбной и другой продукции. Всего участие в ярмарке приняли участие 20 крестьянских хозяйств из пригородных сельских округов, а также из Исатайского, Индерского и Макатского районов Атырауской области. В этот день горожане смогли приобрести продукцию на 15-20% ниже рыночной стоимости. В воскресенье, 2 декабря, ярмарка пройдет на коммунальном рынке "Сарайшык" с 9.00 до 13.00.