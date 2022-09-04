- В 18:37 по прибытию на станцию Уйтас подразделением ДЧС, установлено, что огнем уничтожен нежилой частный дом и сарай на общей площади 69 квадратных метров, также местами загорелись списанные шпалы с 1014 по 1030 км, собранные вдоль железнодорожных путей. С 17:20 на 1010 км был задержан пассажирский поезд №58 сообщением «Нур-Султан–Уральск», задержка составило 3 часа 40 минут. В 21:00 движение полностью восстановлено, поезд продолжил свой путь, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Сообщение о возгорании сухой травы в районе станции Уйтас Айтекебийского района поступило в ДЧС 17:35 второго сентября, была угроза перехода на железнодорожные пути.Пожар удалось ликвидировать в 4:40 третьего сентября. Жертв и пострадавших нет, площадь пожара составила 500 га. По данным АО «КТЖ», предварительно ущерба ЖД путям нет. Движение поездов в штатном режиме.