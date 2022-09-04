В ходе визита делегатам рассказали об истории Бурлинского района и провели экскурсию по музею, в котором также была тематическая комната, посвященная развитию Карачаганакского месторождения. В рамках визита представители Профсоюзов передали музею ценный подарок - портрет открывателя Карачаганакского месторождения Сухана Камалова, выдающегося казахского ученого, профессора геологического и минералогического науки эс, ассоциированный член РК НАН и член Инженерной академии. Кроме того, музею передали памятные сувениры, посвященные 25-летию заключительного соглашения о разделе продукции. Менеджер КПО по безопасности и промышленным связям Ильдар Имашев сказал: «Совершенно символично, что сегодняшний визит совпал с приближением Дня нефтяника и предстоящим празднованием 25-летия со дня подписания Финального производства Шарина г. Соглашение, которое заложило прочную основу для развития Карачаганак». В завершение визита директор музея Мирболат Ерсаев поблагодарил гостей и весь коллектив КПО за многолетнюю дружбу и поддержку.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.