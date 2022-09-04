Фото: МЧС РК Возгорание началосьв 15:10 в 20 километрах от села Казанбасы. Изначально тушение осложнялось ветром, жаркой погодой и отсутствием подъездных путей из густой растительности. На месте пожара сразу создали оперативный штаб, на место выехал глава МЧС. К вечеруплощадь пожара превысила 3000 гектаров. Ночью третьего сентября пресс-служба президента информировала, что Касым-Жомарт Токаев посетит регион для ознакомления с ходом работ по тушению природных пожаров. Оперативный штаб МЧС в 8:00сообщил, с огнём борются 91 единица техники, три воздушных судна, пять пожарных поезда, 600 человек личного состава. Произведён 21 сброс воды. Пожары на территории нефтебазы села Аманкарагай и в село Лесное ликвидированы, в жилых домах сёл Аманкарагай и Озерное - локализованы.лёгкой и средней степени тяжести 10 человек (пять жителей, один работник лесхоза, один работник акимата и три сотрудника МЧС). На территории Аулиекольского района общая площадь лесного массива составляет 40 000 гектаров. Накануне сообщалось, что создалась угроза населённым пунктам Аманкарагай, Новонежинка, Калинино, Лесное, Озерное., их разместили в школе и обеспечили питанием. С 16:00 третьего сентября огонь всё-таки перешёл на жилые строения Озерного, Лесного, Аманкарагай и территорию Аманкарагайской нефтебазы. ПожарСегодня в Костанайскую область прибывает ещё 15 автоцистерн, две вахтовки, один служебный автомобиль, 98 человек ДЧС Нур-Султана, также два вертолёта МЧС из Алматы. На брифинге в 10:00 четвёртого сентября министр по ЧС Юрий Ильин сообщил, что. Утром во время разборов завалов в селе Аманкарагай. По словам министра, участковый хотел его эвакуировать, но пожилой человек отказался.Фото: МЧС РК