Фото предоставлено ДП Атырауской области По информации пресс-службы департамента полиции Атырауской области, второго сентября около 18: 00 в реке Урал в районе Центрального физкультурно-оздоровительного комплекса, стал тонуть трех летний ребенок. Его пытался спасти отец. - Мимо на лодке проплывал 16-летний юноша по имени Евгений Русаков, который сразу же пришел на помощь. Услышав голоса мужчины и мальчика-подростка о помощи, на место прибыли сотрудники батальона патрульной полиции, которые несли службу на стационарном посту, - сообщили в полиции. Сотрудники вывезли пострадавших на берег и вызвали скорую.