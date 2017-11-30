Нурболат УРНАЛИЕВ обвиняется в мошенничестве, подстрекательстве к даче взятки и получении взятки, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".   Сегодня, 30 ноября, судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Бахыт ЕРМАХАНОВ огласил приговор по уголовному делу в отношении бывшего сотрудника департамента госдоходов области Нурболата УРНАЛИЕВА. - Суд признал следователя ДГД виновным по статьям 190 ч. 4 УК РК - "Мошенничество", "Получение взятки", "Дача взятки", "Покушение на мошенничество" и приговорил Урналиева к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии максимальной безопасности с конфискацией имущества. Лишить Урналиева специального звания и права работать в госорганах, - зачитал приговор судья. Также Нурболат УРНАЛИЕВ обязан выплатить в 30-дневный срок Александру ПРОКУДИНУ материальный иск - 61 млн тенге, которые он, по версии следствия, получил в качестве взятки. Суд счел показания Урналиева о том, что он не знал о 20 млн тенге в его квартире, которые в апреле 2017 года украли, неправдивыми. Потому что эта сумма схожа с той, о которой говорит потерпевший Прокудин в своих показаниях. Напомним, 13 июля на трассе Уральск-Аксай сотрудниками департамента национального бюро по противодействию коррупции по ЗКО был задержан сотрудник ДГД ЗКО за получение взятки в 101 млн тенге. 7 ноября в суде был допрошен предприниматель, который дал взятку. Он рассказал, когда и за что отдавал крупные суммы денег Нурболату УРНАЛИЕВУ. Однако сам подсудимый заявил в суде, что ранее деньги от предпринимателя Прокудина не получал и признает только четвертый эпизод дела, согласно которому его задержали около аэропорта Уральска с 25 млн тенге.     Фото Медета МЕДРЕСОВА