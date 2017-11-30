Открытие спортивной площадки состоялась сегодня, 30 ноября, в поселке Меловые горки, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Заместитель акима города Уральск Мирболат НУРЖАНОВ поздравил жителей поселка Зачаганск и Меловые горки с праздником - Днем первого президента. - Уважаемые жители поселка Зачаганск и Меловые горки, сегодня в преддверии праздника - Дня первого президента - по городу открываются новые дома, скверы, спортивные площадки. А мы открываем новую спортивную площадку. В 2013 году произошли изменения в законе о местном самоуправлении и налоги, которые поступают в местный бюджет, передаются в бюджет поселка, в данном случае Зачаганска. И эта спортивная площадка построена на деньги, которые поступили из местного сообщества. Это все сделано, чтобы наши дети в свободное время занимались спортом и проводили свое время с пользой для здоровья. Нужно развивать массовый спорт. Поэтому я всем хочу всем пожелать крепкого здоровья и успехов, - пояснил Мирболат НУРЖАНОВ. Кроме того, местные жители выразили огромную благодарность правительству за создание спортивного объекта. Заместитель директора по учебной части в школе поселка Меловые горки Светлана ДОНСКОВА является  жителем этого села. - И я очень рада, что у нас есть такая возможность - отправлять своих детей на площадку для провождения своего досуга. Потом я работаю в школе и знаю, что все наши дети заинтересованы в этом, и все спортивные мероприятия теперь проводятся здесь. Для нас это огромная радость и удовольствие, потому что в нашем поселке никогда не было такой спортплощадки, эта первая. Сейчас собралось мало местных жителей, потому что все на работе, вот если бы это было по позже, я уверена, что на открытие пришли бы все, - отметила Светлана ДОНСКОВА. Напомним, Мурат МУКАЕВ отметил, что в городе активно ведется работа по строительству спортивных объектов. Также начато строительство 20 спортивных дворов. Они включают в себя современные хоккейные коробки, их можно переформатировать в отдельные футбольные поля. Рядом будут поставлены уличные тренажеры и детские площадки. Только на 10 спортплощадок из городского бюджета было выделено 353 миллиона тенге и дополнительно 350 миллионов тенге на 7 спортивных площадок по линии «Самрук Казына Траст», а также будут сделаны три площадки для занятий воркаутом. В дальнейшем на каждую из них планируется установить видеокамеры наблюдения, будет охрана, затем они будут переданы в соответствующие организации. К примеру, спортплощадка в школе №13 будет передана на баланс гороно, а дворовые на баланс ЖКХ. На следующий год уже имеется на ПСД 22 спортивных объектов.  Стоит отметить, что около 15 тысяч граждан будут обеспечены спортивными объектами. Фото Медета МЕДРЕСОВА