Новый Дом культуры был сдан в эксплуатацию в микрорайоне Жумыскер. Строительство здания началось в мае 2016 года и завершилось ко Дню первого президента в этом году. Объект был возведен в рамках программы социальной ответственности бизнеса компанией NCOC. Стоимость проекта обошлась спонсору в 230 миллионов тенге. - Новый дом культуры рассчитан на 200 посадочных мест, здесь работают 35 сотрудников. Теперь сельчанам не придется ездить в город на различные мероприятия, концерты и выступления артистов будут проходить в самом микрорайоне, - рассказал аким Жумыскерского сельского округа Кайрат ХАБИЕВ. В двухэтажном здании разместились административные и технические помещения, обширный зрительный зал, просторная сцена, реквизитная, гримерки, библиотека и касса. На втором этаже Дома культуры предусмотрена операторская, помещения для звукового и осветительного оборудования, а также мастерские для художественной и кружковой деятельности. SCjC1gsRu-QКамилла МАЛИК