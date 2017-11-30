Иллюстративное фото из архива "МГ" В 2017 году управлением по контролю за использованием и охраной земель ЗКО были проведены проверки на 110 тысячах гектаров земель сельскохозяйственного назначения. - Выяснилось, что 84 земельным участкам общей площадью 97 тысяч гектаров были выданы предписания в связи с неиспользованием земель сельскохозяйственного назначения и предписания зарегистрированы в виде обременения в ДЮ ЗКО, - сообщил руководитель управления за использованием и охраной земель ЗКО Салауат НУРГАЛИЕВ. Между тем одно из нарушений, выявляемых в результате проверок управления, - самовольный захват государственных земель. - Был выявлен 71 захват госземель, составлены административные протоколы и наложены штрафы на сумму 22 миллиона тенге, - отметил Салауат НУРГАЛИЕВ. Стоит отметить, после выданных предписаний 92 субъекта в добровольном порядке возратили государству земли площадью 37 тысяч гектаров. Также в судах области рассматриваются исковые заявления о принудительном изъятии 7 участков площадью 5,5 тысячи гектаров.