Однако адвокат подсудимого считает, что вина его подзащитного не была доказана, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Halil prigovor (3) Сегодня, 16 августа, в Уральском городском суде состоялось оглашение приговора в отношении многодетного "шейха Халила", который с 2003 по 2006 годы в городах Уральск, Атырау и Актобе пропагандировал нетрадиционное религиозное течение. - Суд признал Абдухалила АБДУЖАББАРОВА виновным в совершении преступления, согласно статье 164 ч. 3 УК РК в редакции 1997 года "Возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой или религиозной вражды" и приговорил к 8 годам колонии общего режима. Его вина была полностью доказана показаниями свидетелей и результатами экспертизы его аудиолекций, - пояснил судья Руслан ЖУМАГУЛОВ. - Сам осужденный свою вину в суде не признал. Адвокат Абдужаббарова после оглашения приговора заявил, что с приговором не согласен и считает, что вина не была доказана. Стоит отметить, что под его влияние попали более 30 человек. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован. Напомним, Абдухалил АБДУЖАББАРОВ был известен среди своих последователей как «шейх Халил». Он обвиняется в распространении радикального «чистого ислама» в Западно-Казахстанской области. Halil prigovor (1) Halil Фото Медета МЕДРЕСОВА  