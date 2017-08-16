Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в местной полицейской службе ДВД ЗКО, 20 августа с 9:00 до 11:00 в Уральске пройдет массовый забег, посвященный Дню спорта. - Забег, протяженность которого составит 5 км, стартует с площади Победы, после чего движение продолжится по проспектам Достык - Евразия, проспект Евразия – улица Чагано-Набережная, улица Чагано-Набережная - стадион им.П. Атояна. В связи с этим 20 августа с 7:00 до 12:00 в целях обеспечения общественного порядка и безопасности дорожного движения на время проведения спортивного мероприятия по указанному маршруту будет перекрыто движение автотранспорта, - сообщили в полиции.