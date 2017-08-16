Иллюстративное фото из архива "МГ" Суд №2 города Уральска ЗКО рассмотрел гражданское дело по иску жительницы Уральска к акиму г.Уральска о признании права собственности на комнату в силу приобретательной давности. - В 1998 году покойному мужу заявительницы на основании ордера исполнительного комитета Уральского городского совета народных депутатов была предоставлена комната в общежитии, в которой они проживали все эти годы. Истец добросовестно и непрерывно пользовалась жилой площадью, проживая в ней более 19 лет, содержала дом в чистоте и производила ремонт. При этом собственника данный объект недвижимости не имеет, на балансе местного исполнительного органа не состоит, в связи с чем просила суд признать за ней право собственности на квартиру в силу приобретательной давности, - пояснили в персс-службе суда ЗКО. Согласно статье 240 Гражданского кодекса РК, гражданин или юридическое лицо, не являющееся собственниками имущества, но добросовестно, открыто и непрерывно владеющие как своим собственным недвижимым имуществом в течение семи лет либо иным имуществом не менее пяти лет, имеет право приобрести право собственности на это имущество. На основании чего суд вынес решение об удовлетворении иска.