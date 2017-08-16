Молодой парень спрыгнул с крыши 10-этажного дома в микрорайоне Кунаева сегодня, 16 августа, около 12.00, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". krysha (4) Со слов полицейских, прибывших на место происшествия, личность погибшего пока не установлена. - Точный возраст погибшего пока сказать не можем, но он очень молодой, - отметили полицейские. Сейчас полицейские выясняют, является ли парень жильцом этого дома и как он оказался на крыше многоэтажки. Известно лишь, что полицейских вызвали прохожие. Другие подробности выясняются. krysha (1) krysha (2) krysha (5) krysha (6) Фото Медета МЕДРЕСОВА