Троих рабочих засыпало грунтом в городе Аксай 15 августа, один из них скончался на месте, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам заместителя директора Областной клинической больницы Куттымурата ЖАКСЫГАЛИЕВА, двоих рабочих доставили к ним 15 августа в 23.30. - У одного из них диагностирован перелом лобной кости, ушиб головного мозга, перелом правой лопатки и гематома. Второй пострадавший находится в травматологическом отделении с переломом четырех ребер. Оба они в сознании. Их состояние расценивается как тяжелое, но стабильное, - сообщил Каттымурат ЖАКСЫГАЛИЕВ. Напомним, ЧП произошло в городе Аксай. Рабочие АО «Аксайжылукуат» проводили работы в траншее по улице Советской. По факту начато уголовное расследование по статье 156 ч. 3 УК РК – «Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека».