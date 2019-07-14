Медицинские услуги с 2020 года будут предоставлены по двум пакетам, это гарантированный объем бесплатной медицинской помощи и пакет обязательного социального медицинского страхования, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД».

По словам директора филиала НАО «Фонд социального медицинского страхования» по ЗКО Нуржамал Жумагуловой, в этом году в рамках госзаказа население обслуживают 51 медицинская организация области, 15 из которых – частные.

- По количеству частных медорганизаций, готовых оказывать медпомощь в рамках госзаказа по области с каждым годом увеличивается. Начиная со следующего года в двух пакетах (ГОБМП и ОСМС) будут увеличены средства на консультативно-диагностические услуги, стационарную и стационарозамещающую помощь. С помощью четкого разделения двух пакетов можно полностью финансировать многие виды медуслуг, – дополнила Нуржамал Жумагулова.

Нуржамал Жумагулова рассказала, что с 2020 года казахстанцы будут получать медицинские услуги по двум пакетам.

- Первый - это гарантированный объем бесплатной медицинской помощи. В него входит все, что касается неотложного медицинского вмешательства, скорая помощь, санитарная авиация, наблюдение в динамике ряда хронических заболеваний, стационарозамещающая помощь по экстренным показаниям. Это полагается всем, - говорит Нуржамал Жумагулова. - По гарантированному объему медпомощи все без исключения могут обращаться в поликлинику, лечиться в стационаре, проходить диагностику и лечение социально-значимых заболеваний. Медицинская реабилитация - только для больных туберкулезом, а паллиативная помощь - всем, кому она нужна. То же правило распространяется и на основные хронические неинфекционные и острые инфекционные заболевания, опасные для окружающих. ГОБМП будет предоставляться всем гражданам бесплатно, на бюджетные деньги. Потому этот стандарт и называется гарантированным.

Нуржамал Жумагулова отметила, что второй уровень - это пакет обязательного социального медицинского страхования, когда медпомощь можно получить в рамках социального медстрахования.

- Пакет ОСМС - это дорогостоящие операции, редкие медицинские услуги, прием у узких специалистов, а также услуги, призванные повысить качество жизни. ОСМС покроет услуги, дорогие для жителей со средним достатком: МРТ, компьютерная томография, ПЦР-анализ. Также будет предоставляться стационарозамещающая помощь, плановая стационарная помощь при болезнях сверх гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, - дополнила ​ Нуржамал Жумагулова. – Реформа ОСМС нужна для того, чтобы часть расходов на здравоохранение покрыть страховкой. Сегодня 40 процентов затрат на медицину - это то, что жители платят из своего кармана.

Стоит отметить, что некоторые услуги по-прежнему останутся бесплатными.

- Скорая помощь, экстренная помощь, лечение социально-значимых заболеваний, первичная медико-саниарная помощь в поликлинике, лекарственное обеспечение, паллиативная помощь, стационарная и стационарозамещающая помощь, консультативно-диагностические услуги по-прежнему оказываются бесплатно. Одна медуслуга может быть оказана как в рамках бесплатного пакета, так и в рамках пакета ОСМС. Он регулируется в зависимости от состояния здоровья пациента. Например, если пациент нуждается в экстренной помощи, то помощь оказывается в рамках государственного заказа, а плановая помощь оказывается за счет ОСМС, - сказала Нуржамал Жумагулова. - Бесплатная медицинская помощь оказывается, прежде всего, гражданам Казахстана, оралманам и иностранным гражданам, постоянно проживающим в стране. Кроме того, бесплатно лечат социально-значимые заболевания и заболевания, подлежащие динамическому наблюдению.

После чего Нуржамал Жумагулова объяснила, в чем разница между двумя пакетами медуслуг.

- Задача гарантированного объема бесплатной медицинской помощи - оказание скорой и неотложной помощи, контроль за социально-значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющие опасность для общества. А пакет ОСМС направлен улучшение качества жизни граждан, создание основы здоровой нации.

К примеру, больному необходима операция. Но нет показаний на экстренное хирургическое вмешательство. В этой связи, врачи назначают дату операции и проводят ее в плановом порядке. В данном случае оплата медуслуг - из средств ОСМС.

Если пациента доставляет скорая медицинская помощь и его жизни угрожает опасность, операция проводится бесплатно в рамках пакета гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

В целом пакет ОСМС имеет широкий спектр услуг, не вошедших в бесплатный пакет медицинской помощи. В пакет ОСМС включены все виды консультативно-диагностической помощи, такие как плановая стационарная и стационарозамещающая помощь, КТ, МРТ, все виды лечения, направленные на реабилитацию и восстановление здоровья больного. Для того чтобы воспользоваться такими услугами необходимо принимать участие в системе обязательного социального медицинского страхования, - заключила Нуржамал Жумагулова.

