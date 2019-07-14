В прошлом году сестра, живущая в Германии, прислала мне популярный там рецепт компостного чая. Она уверяла, что это лучшее удобрение для всех садово-огородных культур. Опробовав этот чай в деле, я осталась довольна. Цветы распустились пышно, плодово-ягодные культуры дали лучше урожай. И овощи выросли крупными, хоть на выставку посылай. Спешу поделиться рецептом волшебного средства. В пластмассовое ведерко налейте 2 литра отстоянной теплой воды. Добавьте и хорошо размешайте 1 стакан вызревшего перегноя и 1 ст.л. любого варенья. Поместите ведро в теплое (20-30 градусов) место. Опустите в раствор трубку аквариумного компрессора и включите прибор на полную мощность. Через 15-24 часа, зависит от температуры воздуха, чем теплее, тем быстрее, компостный чай будет готов. По запаху должен напоминать влажную почву. Применять его нужно сразу, через полчаса полезность чая начнет снижаться. Для полива растений разводите средство водой 1:5, а для опрыскивания – 1:10. Удобряйте посадки компостным чаем 2 раза в месяц, чередуя с другими подкормками. Результат вас удивит.