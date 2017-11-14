Фото из архива "МГ" В Астане продолжается процесс по делу экс-министра национальной экономики РК Куандыка Бишимбаева. В суде допросили Аслана Джакупова, сына экс-спикера Мажилиса и бывшего акима ЗКО Кабибуллы Джакупова. Впрочем, и сам Аслан Джакупов несколько лет возглавлял управление предпринимательства и был депутатом областного маслихата. - Вину свою признаю полностью. В содеянном раскаиваюсь, с первых дней следствия даю правдивые и честные показания. До октября 2015 года я с Бишимбаевым и Жаксыбаевым (экс-председатель правления АО "Байтерек Девелопмент" Бахыт Жаксыбаев. – Авт.) знаком не был. В мои обязанности входило заключение договоров со строительными организациями по программе "Нурлы жол" по строительству арендного и кредитного жилья, а также подписание актов выполненных работ и приём домов в эксплуатацию, – сказал Аслан Джакупов на заседании суда. В мае 2016 года Бишимбаева назначили министром нацэкономики. Джакупов знал, что Жаксыбаев его близкий друг. Летом Жаксыбаев вызвал Джакупова в кабинет и сообщил, что согласовал с Бишимбаевым и попросил начать работу. - Я понял, что схема отлаженная, работает. И потом где-то в августе 2016 года пришёл управляющий директор АО "Байтерек Девелопмент" Дильрух Анарбай и дал 20 000 долларов. Это была первая взятка, которую я получил. Тем же летом ко мне зашёл Бауржан Айтимбетов, он работал у меня директором департамента, и сказал, что с банками переговорил по ТОО "Шанырак-14, – заявил Джакупов. В общей сложности от ТОО "Шанырак-14" Джакупов получил 9 млн тенге. Бишимбаев и Жаксыбаев – 18 млн и по 8-10 млн тенге – директор дирекции технического контроля и анализа АО "Байтерек Девелопмент" Газиз Сариев и Айтимбетов. От руководства ТОО "ProjectCityGroup" взятка составила 24 млн тенге, ТОО "Урал-Авто" – 35 млн тенге, ТОО "Бином" – 25,5 млн тенге и ТОО "Шанырак-14" – 44 млн тенге. 40-летний экс-заместитель председателя правления АО "Байтерек Девелопмент" Аслан Джакупов обвиняется по статье 366, часть 4 – "Получение взятки" Уголовного кодекса РК, он находится под стражей.