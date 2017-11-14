Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил на своей личной странице в
, что в Грозный прибыл очередной спецрейс из Сирии со спасенными женщинами и детьми. Скриншот с видео На своей личной странице Рамзан Кадыров написал, что всего прибыли 41 человек, из них 34 - это граждане России и 7 человек из Узбекистана и Казахстана. - Они оказались в зоне боевых действий по причине преступного безрассудства отцов детей и супругов женщин, которые пополнили ряды - террористов иблисского государства. Теперь дети и их матери в безопасности! Впервые за долгое время они увидели своих родных и близких, которые приехали в грозненский аэропорт. Ранее нам удалось вывезти из горячих точек Сирии и Ирака 48 человек. За этими цифрами огромная, сопряженная с реальной опасностью для жизни, работа. Таким образом, мы вернули в свои семьи 89 человек. Эта работа затрагивает не только наших соотечественников, но и граждан ряда стран СНГ. Совместно с федеральным центром нами проводится комплекс мероприятий, направленный на определение местонахождения, идентификацию и перевозку детей и женщин, - пишет глава Чечни. Как сообщает портал informburo.kz со ссылкой на официального представителя МИД РК Ануара Жайнакова, вывезенная из Сирии молодая женщина с четырьмя детьми является жительницей Уральска. Самому старшему ребёнку пять лет, младшему всего лишь несколько месяцев. Ануар Жайнаков выразил "искреннюю признательность российской стороне и руководству Чеченской Республики за оказанную помощь в эвакуации казахстанских граждан". Он добавил также, что информации о том, как женщина с четырьмя маленькими детьми оказалась в Сирии, у него пока нет. wdNSLmUms_c Видео с личной страницы Instagram Рамзана Кадырова