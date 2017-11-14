Аманжол ЖАКАНОВ сейчас занимает должность руководителя департамента госдоходов Костанайской области, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 14 ноября, состоялось очередное судебное заседание по обвинению бывшего сотрудника ДГД ЗКО Нурболата УРНАЛИЕВА, где были допрошены двое свидетелей - экс-руководитель департамента Аманжол ЖАКАНОВ. По словам Аманжола ЖАКАНОВА, он занимал руководящую должность и не курировал рабочие моменты, всем этим занимались его заместители, поэтому ни по одному из эпизодов, по которым обвиняют Урналиева, он ничего не может пояснить. - Урналиев никогда не заходил ко мне, так как все вопросы решали руководители управлений и мои заместители. Никаких просьб у него ко мне никогда не было. И вообще по роду своей деятельности он не имел никакого отношения к расследованию уголовных дел в нашем департаменте, - заявил Аманжол ЖАКАНОВ. После допроса свидетелей сторона обвинения заявила, что хочет изменить обвинительный акт в части того, что Урналиев получал документы фирмы "Карачаганак Агро Строй" от следователя ДГД Курманова. - Обвинительный акт изменен, так как Курманов в своих показаниях заявил, что на него оказывалось давление в ходе досудебного расследования. Кроме того, Курманов сам находится под следствием и оценку его показаниям будут давать в рамках другого уголовного дела. Теперь в обвинительном акте следователь Курманов заменен на неустановленное лицо, - пояснила суду прокурор Газизова. Стоит отметить, что адвокат подсудимого Урналиева Айгуль ОРЫНБЕКОВА считает, что в связи с изменениями обвинения сторона обвинения не сможет доказать причастность ее подзащитного к данному факту. - Странно, что прокурор говорит о том, что документы моему подзащитному передало неустановленное лицо, но от обвинения в этой части не отказывается. В связи с этим прошу дать время для ознакомления с новым обвинительным актом, - заявила Орынбекова. Напомним, 13 июля на трассе Уральск-Аксай был задержан сотрудник ДГД ЗКО за получение взятки в 101 млн тенге. 7 ноября в суде был допрошен предприниматель, который дал взятку. Он рассказал, когда и за что отдавал крупные суммы денег Нурболату УРНАЛИЕВУ.  