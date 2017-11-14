Иллюстративное фото из архива "МГ" С целью повышения транспортной дисциплины среди водителей в городе повсеместно прошли рейдовые мероприятия. В акции приняли участие сотрудники иснспекции транспортного контроля, ДГД, управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог. За два дня рейдов на территории Атырауской области было выявлено более 1000 нарушений ПДД водителями. Так, среди нарушений первое место занимают непристегнутые ремни безопасности - 302 факта, на втором месте - разговоры по сотовому телефону - 178 случаев, на третьем месте - небрежное отношение к пешеходам - 93 случая, на четвертом - нарушение правил маневрирования - 82 факта, на пятом - превышение скорости - 71 факт, на шестом - управление авто в нетрезвом виде, на седьмом - выезд на встречную полосу движения. Так, за 10 месяцев на атырауских дорогах произошло 223 ДТП, в которых погибли 42 человека, пострадали 263. По сравнению с прошлым годом колличество ДТП снизилось на 16,2%, погибших в результате аварий - на 23,6% и пострадавших - на 23%.