- Наши сотрудники за считанные минуты прибыли по адресу, оцепили территорию и составили план действий, заранее приготовив батут. На крышу поднялся главный спасатель оперативно-спасательного отряда Рустам Губашев, где увидел напуганную девушку, которая не подпускала никого к себе, угрожая спрыгнуть с крыши. Как заявляет Рустам, уроки психологии помогли ему в тот момент, - сообщили в пресс-службе. - Когда я поднялся по лестнице на крышу, она мне не позволила пройти к ней, стала угрожать, что спрыгнет вниз, я сделал всё по инструкции, отошёл и попытался завести с ней разговор. Осмотрев всё вокруг, я увидел, что она легко одета и уже мёрзнет, но при этом не хотела спускаться и подпускать кого либо к себе. Я предложил ей свою куртку, снял и бросил в её сторону. Она, немного подумав, бросила её в обратную сторону, тут я просто стал с ней разговаривать о разном, не спрашивая главного - что её волнует. Здесь нужно было отвлечь её от задуманного. Через полчаса разговора я заметил, что она уже идёт на контакт, воспользовавшись этой ситуацией я резко взобрался на крышу и крепко схватил её. Она пыталась вырваться, начала угрожать, но вовремя подоспели коллеги, и мы совместными усилиями спустили девушку с помощью спасательного снаряжения. Затем передали её врачам и правоохранительным органам, - рассказал Рустам ГУБАШЕВ. Спасатели обращаются к жителям с просьбой следить за родными и близкими, которым порой просто не хватает внимания, уделять внимание подросткам, которые в силу переходного возраста зачастую совершают те или иные ошибки, и в этой ситуации им как никогда требуется поддержка и внимание.