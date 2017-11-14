Фото с сайта zakon.kz В ходе суда Абат ТАСИМОВ и его адвокат заключили процессуальное соглашение в форме сделки о признании вины. Также установлено, что приченный вред не привел к тяжким последствиям, так как ранее по решению суда причененный государству вред взыскан с виновных лиц. - Приговором суда подсудимый признан виновным по ч. 1 ст. 361 УК РК - "Злоупотребление должностными полномочиями", ч. 1 ст. 369 УК РК - "Служебный подлог". На основании ч. 2 ст. 58 УК РК окончательно Абату ТАСИМОВУ назначено наказание в виде штрафа в размере 600 МРП (1 189 200 тенге) с конфискацией имущества, добытого преступным путем либо приобретенного на средства, добытые преступным путем с пожизненным лишением права занимать должности в государственной службе. Однако на основании п. 1 ст. 2 Закона об амнистии подсудимый освобожден от основного наказания. Дополнительное наказание постановлено исполнить самостоятельно. Приговор не вступил в законную силу, - сообщили в пресс-службе областного суда. Абат ТАСИМОВ, занимая должность председателя правления АО «НК «СПК Атырау», будучи лицом, приравненным к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, в период с 2014 по 2015 годы при рассмотрении инвестиционных проектов, в целях создания благоприятной экономической среды, путем оказания финансовой поддержки в перспективные проекты организации Атырауской области, использовал свои должностные полномочия в целях извлечения выгод и преимуществ для других лиц и организаций, которое повлекло причинение существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства, а также совершил служебный подлог.