Городские коммунальщики обратились в суд, требуя взыскать эту сумму с бывшей воспитанницы детского дома. 30-летняя Елена САПУНКОВА – выпускница детского дома «Жас Даурен». Ее радости не было предела, когда в 2015 году ей вручили ключи от двухкомнатной квартиры как матери-одиночке. По условиям договора, она была обязана оплачивать порядка 8 тысяч тенге в качестве арендной платы. Затем эта сумма снизилась до 6 тысяч. - Сейчас я получаю меньше пособие меньше 7 тысяч тенге. У меня трое детей от разных мужей. Отец 7-летнего Серикжана и отец 4-летней Сабины ничем не помогают. К тому же я с ними не была расписана. Отца 2-летнего Саида убили два года назад. Я осталась одна с тремя детьми. Мне нечем платить за аренду квартиры и за отопление. Я не могу работать, пока дети маленькие. Серикжан учится в школе, его надо постоянно забирать оттуда. Сабина и Саид не ходят в детсад, они находятся постоянно дома. Приходится на всем экономить, - рассказала Елена. Городской центр жилищных отношений через суд требует взыскать с многодетной матери сумму аренды за выданную государством квартиру. 9 месяцев Елена из-за материальных проблем не переводит туда деньги. - Сумма долга превысила 40 тысяч тенге. Мы присылали уведомления Елене САПУНКОВОЙ с просьбой погасить имеющуюся задолженность. Она нарушила условия договора, который требует не задерживать выплаты больше, чем на шесть месяцев. Сейчас обратились в суд и иском о погашении долга, - заявил руководитель центра жилищных отношений городского отдела ЖКХ Нариман МУСТИЕВ. Чиновники посоветовали Елене САПУНКОВОЙ обратиться в городской отдел занятости и социальных программ. Но там отметили, что для получения жилищной помощи многодетной матери необходимо оформить прописку. - Мы выплачивали Сапунковой единовременную адресную социальную помощь. Для получения жилищной помощи ей нужно прописаться в квартире. Она этого не сделала. Возьмем эту ситуацию под свой контроль и постараемся помочь женщине, которая попала в тяжелую жизненную ситуацию. Можем предложить ей работу, - пояснил заведующий сектором отдела занятости и социальных программ г.Уральска Шынгыс Шакил. Елена САПУНКОВА отметила, что сейчас у нее нет даже лишних денег на проезд по различным инстанциям, которые ей нужно посетить для получения долгожданной помощи.