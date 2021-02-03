– Да, в 2019 году произошел технический сбой в программе, связанный с обновлением системы абонентской базы. К абонентам поступали счета на оплату с ошибками, то есть с указанием неверного количества проживающих и прописанных лиц, чем есть на самом деле, и соответственно с увеличенной оплатой. Отсюда возникали ситуации недопонимания с некоторыми клиентами. Было это только один лишь единственный раз в производстве нашего предприятия, и то из–за установки новой и более удобной программы по обслуживанию клиентов, как я сказал ранее. Мы сразу же исправили эти погрешности в работе: создали горячую телефонную линию, произвели перерасчет более тысячи абонентам. Технические погрешности в программе устранены, и продолжается работа по сбору и уточнению документальной информации по абонентской базе. В любом случае, если вопросы по счетам возникают, просим население обращаться к нам. Сотрудники абонентского отдела помогут выявить причину, правильно оформить документы и сделать перерасчет, если счет был неверный. Я сам готов принять каждого, кто не согласен с начислением по той или иной причине. К тому же не нужно ходить в ЦОН, мы на месте поможем получить достоверную информацию о составе прописанных и проживающих лиц из портала egov.kz. Наш офис работает в будние дни с 9.00 до 18.00 (обеденный перерыв с 13.00 до 14.00) и в субботу с 9.00 до 13.00. Хочу также напомнить, что вы можете позвонить или написать нам по номеру горячей линии +7 777 075 33 44 (WhatsApp) или же прийти к нам.– В основном оплачивает от 50 до 60 процентов городского населения и то в некоторые месяцы. Облегчение еще в том, что счет за услуги по вывозу ТБО абонентам поступает в едином платежном документе (ЕПД) за коммунальные услуги. Многие граждане оплачивают разом за все комуслуги через мобильные приложения любого банка второго уровня по смартфону или через банковские терминалы, и это очень удобно. Но есть и те, которые затягивают с оплатой, за газ и свет платят, а за вывоз мусора не платят. Если задолженность абонента превышает три тысячи тенге и время неоплаты составляет три–четыре месяца, наше предприятие вначале присылает должнику уведомления до трех раз. Если и это не помогает, мы вынуждены добиваться оплаты с неплательщика через юридическую организацию. Раньше подавали в суд, а теперь дела по неплательщикам оформляются через нотариуса, а тот уже передает дела судисполнителям. И в этом случае блокируются личные счета неплательщиков до тех пор, пока задолженность не будет погашена. Кроме того, им придется оплачивать и услуги судисполнителей. Вот чтобы не попасть в такую ситуацию, лучше своевременно производить оплату.– Увы, приходится часто. При том, что мы идем навстречу, учитываем сложное экономическое время и ждем долго, да и тарифы у нас приемлемые – по городу 286 тенге за человека по благоустроенным квартирам, 291 тенге по частному сектору, включая пригородные поселки Зачаганск, Круглоозерное, Серебряково и Желаево. Мы также обслуживаем три поселка района Байтерек: Мичурино, Асан и Переметное. Там еще ниже тариф – 200 тенге за человека. И это, между прочим, самые низкие тарифы по Казахстану. Можете сравнить: например, в Алматы тариф за вывоз ТБО составляет 553 тенге, в Нур–Султане тариф по квартирам - 390 тенге, а с частного сектора 466 тенге, в Усть –Каменогорсе – 418 тенге, в Экибастузе – 411 тенге, а в Семее – 447 тенге. Но, к сожалению, некоторые клиенты относятся к вопросу оплаты халатно. Есть такие абоненты, которые год–два не оплачивают. Мы и уведомления им высылали, подали на них дело к нотариусу. И когда производится арест их личных счетов, только тогда они погашают задолженность, потом еще приходят и предъявляют претензии, что неверно начислили. За такое продолжительное время неоплаты у них кто–то там выписался или кто–то из членов семьи выбыл, а они числятся в составе семьи в базе данных. Но мы ведь не знаем об этих изменениях, в таком случае надо было предоставлять вовремя соответствующие документы, и тогда бы был произведен перерасчет. Иногда возмущаются еще из–за того, что задолженность погасили, а судисполнитель не снял арест с их личных счетов. Согласны, бывает, что судисполнитель позже запросил информацию о погашении должников или мы с опозданием предоставили. Так и это несложно решить, достаточно обратиться к нам, и мы известим судисполнителя об этом, и проблема будет решена. Или еще вот другой пример: абонент возмущается, что на него подали в суд из–за долга 5000 тенге, а задолженность образовалась почти за девять месяцев, так как в квартире проживаю и прописаны два человека. Для него это может быть мелочь, а для предприятия – долгий срок неоплаченных оказанных услуг. Мы–то работу свою выполняем и хотим получить за это оплату. Разве это не справедливо? Платите вовремя – и не будет неприятных ситуаций.– В поселках тоже есть трудности по этой проблеме, например в селе Переметное. Каждую неделю наши машины вывозят оттуда по 25–30 тонн ТБО, в месяц получается 130 тонн мусора. А платит только пятнадцать процентов от всего населения поселка, ссылаясь на то, что используют отходы в хозяйстве или утилизируют их сами. Но ведь не может быть, что огромное количество мусора накапливается только от одной четверти населения села. Если так и дальше будет происходить дело с неоплатой, то наше предприятие вынуждено будет отказаться от обслуживания этого поселка. Хотя об оказании наших услуг просил аким с. Переметное, согласовав вопрос о вывозе мусора на сельском сходе с населением.– Тарифы на сбор, вывоз, утилизацию, переработку и захоронение твердо–бытовых отходов установлены на 39 сессии Уральского городского маслихата, с учетом расходов предприятия, занимающегося вывозом ТБО, на ГСМ, техническое обслуживание спецтехники, закуп новой техники и новых контейнеров, зарплаты работников и другие необходимые рабочие нужды. Также, согласно статье № 387 Гражданского кодекса РК и Решения Уральского городского маслихата, информация об установлении тарифов по вывозу ТБО опубликована в газете «Надежда» №8 от 26 февраля 2020 года и в других СМИ нашей области. Любой абонент, желающий иметь на руках свой личный договор с предприятием, может прийти в головной офис и оформить его в абонентском отделе.Новости Компаний Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.