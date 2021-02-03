В "красной" зоне остаются три области, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". ЗКО переместилась в "желтую" зону по темпам распространения коронавирусной инфекции В Telegram-канале МВК по нераспространению COVID-19 сообщают, что в «красной» зоне находятся Акмолинская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области. ⠀ В «желтой» зоне: г. Нур-Султан, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Карагандинская области. ⠀ В «зелёной» зоне - все остальные регионы. Стоит отметить, что по данным на 2 февраля в ЗКО зарегистрировано 85 заболевших COVID-19. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.