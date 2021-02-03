В пресс-службе департамента полиции Атырауской области рассказали, что 34-летний житель села Балкудык Курмангазинского района в своем доме незаконно хранил сайгачьи рога в количестве 106 штук, а также два незарегистрированных охотничьих ружья. - В ходе проверки полицейские выяснили, что мужчина на мотоцикле Yaqi ночью застрелил краснокнижных сайгаков из охотничьего ружья и незаконно завладел рогами. Также около села Балкудук были обнаружены четыре туши сайгаков с рогами, - сообщили в полиции. По данному факту ведется досудебное следствие по ч. 3 ст. 339 УК РК «Незаконное обращение с редкими и исчезающими видами растений или животных, а также использование их частей или дериватов».