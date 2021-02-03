В планах компании на 2021 год - модернизация сети интернет в малых селах Западно–Казахстанской области станет быстрее, а связь качественнее. – В 2021 году все населенные пункты по проекту «250+» мы переведем на высокоскоростной мобильный интернет 3G/4G и качественную спутниковую связь. Это стало возможным благодаря поддержке государства – в декабре 2020–го года был подписан закон о налоговых льготах, которые позволят операторам модернизировать сеть в удаленных селах по всей стране. Например, 125 сел со связью FWA по всей стране мы полностью переведем на мобильный интернет 3G и 4G, – говоритОбеспечение покрытия в малонаселенных селах убыточно для сотового оператора, ведь инвестиции в строительство сети при небольшом количестве будущих абонентов не окупаемы. Однако, несмотря на это, Beeline начал строить до того, как законопроект о льготах вступил в силу. Масштабные работы оператора привели к тому, что в течение 2020–го года в Западно–Казахстанской области увеличилось потребление трафика на 38%. Например, в 2019 году пользователь интернета в сети Beeline в среднем использовал 7,7 ГБ трафика в месяц, а в 2020–м – уже 10,6 ГБ. – Даже удалённые сёла в Западно–Казахстанской области смогут получить быстрый интернет – для этого мы расширим емкость сети, чтобы люди могли потреблять больше интернет–трафика, а также перейдем на более качественную трансмиссию, с которой интернет будет работать без сбоев и на высокой скорости, – добавляет Олег. Напомним, сегодня компания Beeline обслуживает 9,7 млн абонентов в Казахстане и входит в 30 крупнейших налогоплательщиков Казахстана.