Иллюстративное фото из архива "МГ" В Telegram-канале МВК по нераспространению COVID-19 сообщается, что за прошедшие сутки зарегистрированы 1 228 новых случаев заболевания COVID-19, всего в стране подтверждено 190 359 случаев, из них в ЗКО – 11 198. - На 3 февраля лечение от КВИ продолжают получать 27 900 человек, из них в стационарах находится 5 788 пациентов, на амбулаторном уровне – 22 112 пациентов. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжелом состоянии находятся 253 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 57 пациентов, на аппарате ИВЛ - 52 пациента, - говорится в Telegram-канале МВК по нераспространению COVID-19. На 1 февраля 2021 года зарегистрировано 107 случаев заболевания пневмонии с признаками COVID-19, 1 случай с летальным исходом. Выздоровели 201 человек.