Как рассказала заведующая лабораторией ПЦР-тестирования Uniserv Medical Center Лейла Муканова, ПЦР-лаборатория Uniserv Medical Center начала свою работу 4 января 2021 года. - В сутки мы можем принять до 282 пациентов. Мы проводим анализы не только на платной основе, но и согласно объему бесплатной медицинской помощи и в рамках ОСМС. К примеру, если пациент прикреплен к нашей поликлинике и у него есть жалобы или подозрение на коронавирусную инфекцию, к тому же если после осмотра врача ему выдано направление на анализ ПЦР-теста, то тогда пациент может сдать такой анализ бесплатно. Для всех остальных анализ будет стоить 8500 тенге, - пояснила Лейла Муканова.Прикрепленное население обслуживается в корпусе А, вход в поликлинику со стороны ул.Шолохова, в корпус В, где находится консультативно-диагностическое отделение, вход со стороны ул.Тюленина.Со слов заведующей лабораторией Uniserv Medical Center, анализ ПЦР-тестирования проводится в течение одного дня. Время от забора биоматериала до конечного результата анализа составляет 5-6 часов. - То есть если пациент успел сдать анализ биоматериала из ротоглотки и носоглотки с 8 до 12, то уже к вечеру будет известно, является ли он носителем коронавирусной инфекции. Результаты можно забрать у нашего администратора или по желанию клиента их могут выслать на электронную почту или мессенджер WhatsApp, - отметила Лейла Муканова. – Те, кто не успел сдать до 12 часов дня, то забор материала также будет проведен, но результат анализа будет готов на следующий день.- У нас в лаборатории установлено новейшее оборудование, где отбор пробы автоматизирован, то есть это оптимизирует процесс, исключает человеческий фактор, потому что проведение анализа - это тонкая и скрупулёзная работа. Наш аппарат сам проводит отбор проб - пояснила Лейла Муканова. - Медицинское оборудование сокращает время проведения анализа, если проводить его вручную, то это займет 2 часа, когда на аппарате всего 30 минут. Лаборатория обеспечена ПЦР-оборудованием, амплификатором, пробоподготовкой Bio-Rad. Это один из мировых лидеров в производстве лабораторного медицинского оборудования.Лейла Муканова отметила, что пациентам нужно правильно подготавливаться к сдаче анализа. - Мы своим пациентам рекомендуем в течение двух часов до начала анализа ничего не есть, не пить и даже не чистить зубы, - сказала Лейла Муканова. - Мы также сотрудничаем с организациями и предприятиями, осуществляем забор материала с выездом, - сказала Лейла Муканова и посоветовала уральцам сдавать анализы на выявление COVID-19 в случае, если они были в контакте с заболевшими. Кроме того, ПЦР-тест нужно пройти при появлении первых признаков коронавирусной инфекции. Переболевшие COVID-19 могут обратиться Uniserv Medical Center за проведением анализа на перенесенную инфекцию, иными словами на выявление антител. - Есть и те, которые обследуются просто для себя, таких мы тоже принимаем, - заверила заведующая лабораторией. Кроме COVID-19, с понедельника по пятницу мы проводим ПЦР-диагностику для выявления урогенитальных, цитомегаловирусных инфекций, гепатитов, ВИЧ, туберкулеза, онковирусов, хеликобактериоза. Лицензия №01681DL от 30.11.2018г. выдана Управлением здравоохранения ЗКО.