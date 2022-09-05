- Изначально такую борону разработали в Америке на предприятии McFarlane. В своё время наш завод приобрёл это оборудование, разобрал его до винтиков, снял чертежи и создал белорусский аналог. После того, как она хорошо зарекомендовала себя в белорусских хозяйствах, борона попала в государственную программу «Оснащение белорусских сельскохозяйственных предприятий современной отечественной техникой» и стала массово производиться для всех уголков Республики Беларусь. Наряду с этим конструкторы предприятия очень тесно взаимодействовали с аграриями и учитывали каждое пожелание потребителя, исправляя и усиливая слабые стороны конструкции. Таким образом, её вывели до идеального состояния, учитывая не только климатические особенности нашей местности, но и нашу ментальность «советского» человека, то есть, можно сказать, сделали лучше, чем зарубежные производители, - пояснил Антон Александрович.

- После схода снега почва насыщается влагой. При подсыхании верхнего слоя образуется множество капилляров, через которые интенсивно испаряется вода. Задача весеннего закрытия влаги на полях – разрушить эти капилляры и удержать в почве влагу, обеспечить её сохранность на 10-15 дней дольше в августе, перед самым созреванием зерна, когда так не хватает дождей. В отличие от старой жёсткой двухследной конструкции, такой как БЗСС, у бороны БЗ в 2 (два)! раза больше зубьев и составляет 1 536 штук. Таким образом перекрытие между зубьями составляет всего 12 миллиметров, тем самым устройство не оставляет необработанную поверхность земли. Можно сказать, она всплошную перемалывает восемь сантиметров верхнего слоя почвы и превращает её в творожеподобную массу. И влага, которая находится ниже восьми сантиметров, прекрасно удерживается в почве, - пояснил коммерческий директор ТОО «Орал Агро».

- Содержание паров является одним из самых важных агротехнических приёмов. Можно выделить три ключевые задачи с которыми справляется зубовая шлейфовая борона. Первое – это очистка земли от сорных растений, поэтому как правило, под пары отводят наиболее загрязнённые участки земли. Второе – это накопление в земле влаги, которая будет легкодоступной для растений, что не заменимо в наших засушливых регионах. И третье – это накопление в земле питательных элементов. И наша борона при содержании паров показала себя значительно эффективней, чем культиваторы, которые использовался на протяжении многих десятилетий. Также преимущество бороны в том, что она копирует рельеф, выравнивает почву и в отличие от старых двуследных жестких борон не забивается пожнивными остатками. Благодаря гряделям имеющим вибрационный характер происходит автоматическая очистка рабочих органом – рассказал Антон Александрович.

- Приведу пример: пробороновали, посеяли, появились первые всходы и прошёл дождь. На поле образовалась поверхностная корка, которая трескается и даёт возможность сохранённой влаге опять легко испаряться в атмосферу. В этом случае можно легко перевернуть шлейфы на 180 градусов, под угол атаки зуба в 35 градусов, даже можно оставить только один шлейф и пробороновать поле прямо по всходам. Борона не повредит всходы и сохранит драгоценную влагу. Это своего рода сельский лайфхак, который мы подметили в процессе эксплуатации бороны - пояснил Антон Александрович.

- Мы имеем эксклюзивное право продаж на территории Республики Казахстан. А также своими силами обеспечиваем ввод бороны в эксплуатацию, проводим гарантийное и после гарантийное обслуживание. Наша сервисная группа готова в кротчайшее время выехать к месту поломки и устранить её прямо на поле, не на долго прерывая работу техники в поле.

Мы находимся в промышленной зоне: Желаево, 8/7. Получить консультации по оборудованию можно в отделе продаж по номеру телефона +7 777 004 44 41. Как рассказал коммерческий директор ТОО «Орал Агро» Антон Александрович, он работал в Беларуси заместителем директора завода, на котором и была разработана борона. Три года назад он привёз её в Казахстан, именно в Западно-Казахстанскую область. Сейчас оборудование популярно и востребовано на рынке, есть постоянные клиенты.По его словам основное предназначение бороны - это закрытие влаги.Также борона отлично себя показала при содержании паров (поля которые не используются в севообороте в летнее время).Также борона может работать по всходам, на каждом зубе установлена бабочка, которая позволяет работать зубу под различными углами атаки 75 либо 35 градусов. Угол атаки в 75 градусов и острым сечением зуба в 57 градусов глубоко рыхлит землю и выполняет основную функцию бороны. Но если просто перевернуть шлейфы на 180 градусов, то зуб входит не так глубоко в землю под углом в 35 градусов и тупым сечением зуба 90 градусов, таким образом бережно обрабатывает почву, что позволяет работать бороной по всходам.Борона очень выгодна, как для крупных крестьянских хозяйств, так и для мелких. Она была разработана специальной линейкой: 5,5, 11, 15,18,22 и 26 метров. К слову, компания является официальным дилером завода ОАО «Бобруйсксельмаш» и имеет эксклюзивное право продажи данной бороны в Республике Казахстан.Отметим, что в компании всегда имеются в наличии все необходимые запасные части для реализуемой техники. Также есть ремонтная база для сложных поломок для полного восстановления оборудования, - заверил коммерческий директор ТОО «Орал Агро». Стоит отметить, что борона для удобства клиентов находится в постоянном наличии у компании. Новости Компаний Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.