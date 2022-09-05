- Ремонтные работы запланированы с 8:30 до 17:30 пятого сентября 2022 года. Повторный пуск газа в многоэтажные жилые дома будет осуществляться силами ТОО WestServiceLLP в течение двух дней после выполнения работ по переврезке газопровода, - говорится в сообщении, распространённом сегодня утром.

Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации ЗКПФ АО «КазТрансГаз Аймак», в связи с переврезкой (переносом) газопровода высокого давления в посёлке Зачаганск будет временное прекращение подачи газа.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.