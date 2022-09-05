- В Приморье обитает около 70% популяции амурского тигра, поэтому именно нашему региону в первую очередь предстоит стать донором животных для реинтродукции. У нас есть необходимый опыт, чтобы осуществить отлов, реабилитацию и перемещение тигров. Также мы готовы делиться и делимся опытом по охране, изучению этих животных, разрешению конфликтных ситуаций, – приводятся слова первого заместителя министра лесного и охотничьего хозяйства Алексея Сурового.

Изображение с сайта Pixabay Министр природных ресурсов России Александр Козлов и вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Алия Шалабекова подписали соглашение о реинтродукции тигра на территорию РК. Предполагается, что первое поколение популяции будет состоять из амурских тигров, в том числе из Приморья. В Казахстане создана особо охраняемая природная территория в районе озера Балхаш.Напомним, в сентябре прошлого года президенты России и Казахстана обсудили, что в РК намерены восстановить популяцию тигров.